В Татарстане в Алексеевском сотрудникам МЧС пришлось спасать женщину от ужа

Женщина сильно испугалась, обнаружив змею во дворе своего дома.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В поселке Алексеевское сотрудники МЧС спасли местную жительницу от ужа, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Женщина обратилась в экстренные службы минувшим днем. Она рассказала, что во двор ее дома по улице Островского заползла змея, на голове пресмыкающегося виднелись желтые пятна. Женщина была сильно напугана и просила о помощи спасателей.

Как выяснили сотрудники ЗПСО №3, на территорию дома женщины заполз обыкновенный уж. Они подцепили змею на лопату и вывезли в лес.