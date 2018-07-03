Главное
В Альметьевском районе в перевернувшихся «Жигулях» пострадали три человека

Татар-информ

3 июля 2018, 12:04

Экономика и финансы

В РЖД опровергли отказ от плацкартных вагонов после 2025 года

Рекомендуем

В компании продолжат закупать плацкартные вагоны, но более комфортные для пассажиров.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В РЖД не собираются отказываться от покупки плацкартных вагонов после 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Холдинг РЖД для улучшения качества обслуживания пассажиров действительно ведет разработку новых пассажирских вагонов: как плацкартных, так и купейных. В настоящий момент разрабатываются только концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. В частности, ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров», — приводит агентство текст сообщения РЖД.

Пассажиры наряду с экспертами смогут высказать свое мнение о том, каким должен быть плацкартный вагон нового поколения. Отмечается, что проезд в таком вагоне не ударит по кошельку путешественников.

«В случае принятия решения о производстве и закупке новых плацкартных вагонов, тарифы на них останутся прежними, так как будут регулироваться государством», — сказали в компании.

Ранее газета «Ведомости» написала, что с 2025 года РЖД перестанет покупать плацкартные вагоны, их сменят одноэтажные вагоны нового типа.

В прошлом году пассажирский вагонный парк РЖД пополнился более чем 230 новыми плацкартными вагонами производства Тверского вагоностроительного завода. Они оснащены современным оборудованием, кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами и системами видеонаблюдения. В каждом купе установлены электрические розетки 220 В и разъемы USB. Такие вагоны курсируют в составах фирменных поездов, а также поездов южных направлений.

Следующая новость

Нагуманов не получал предложений от кадрового резерва Президента РФ
Новости дня
13:42
СМИ сообщили о желании Трампа переговорить с Путиным тет-а-тет
13:38
Нагуманов не получал предложений от кадрового резерва Президента РФ

Бизнес-омбудсмен заявил, что в Татарстане ему комфортно и покидать республику он не собирается.

13:34
Российские фильмы установили рекорд в отечественном прокате
13:31
На КВЗ обсудили повышение эффективности производства

Участники совещания затронули проект развития территории Адмиралтейской слободы, предполагающий перенос объектов предприятия.

13:30
Портфель накопительных счетов ВТБ превысил 300 млрд рублей
13:28
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Советский»
13:18
ВТБ начал сбор биометрических данных клиентов
13:16
В казанском пресс-центре ЧМ-2018 раскрыли секреты приготовления чак-чака

Музей чак-чака предложил журналистам, освещающим мундиаль, приготовить и попробовать традиционное татарское лакомство.

13:15
В Альметьевском районе в перевернувшихся «Жигулях» пострадали три человека

На 5-м километре трассы Альметьевск – Лениногорск 19-летний водитель легковушки не справился с управлением и вылетел с дороги.

13:14
Цены на нефть снова начали расти
13:10
В Казани южнокорейского журналиста дважды поцеловали в прямом эфире

Казанцы и гости города не в первый раз целуют корреспондентов, ведущих прямой репортаж.

13:00
В Казани пройдет завершающий этап 1/8 чемпионата мира «Бои по правилам TNA – 2018»

За место в следующем отборочном этапе сразятся бойцы из 8 стран мира.

12:55
В Москве у замдиректора медцентра из ячейки в «Тимер Банке» украли 18 млн рублей
12:46
Помощник Президента РТ прочтет лекцию об объектах наследия в креативном пространстве «Смена»

Центром внимания слушателей станет «Наследие в XXI веке. Баланс развития и сохранения».

12:39
В Казани перед судом предстанет мужчина, который по телефону «разводил» людей на деньги

Звонивший представлялся родственником, который попал в ДТП.

12:32
Мексиканский «картонный болельщик» собирается приехать в Казань

Болельщика сборной Мексики Хавьера на ЧМ-2018 в Россию не пустила жена, поэтому друг Хавьера привез его картонную копию.

12:24
В Татарстане выросло число частных медорганизаций, выдающих электронные больничные

В республике 60 медицинских организаций частной формы собственности выдают электронные листки нетрудоспособности.

12:18
«Диалог двух музыкальных культур» прозвучит в Татгосфилармонии

Гость вечера услышит авторскую музыку на основе башкирских фольклорных мелодий, татарскую фольклорную, инструментальную и вокальную музыку.

12:15
МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в надвигающуюся грозу

Сегодня вечером, а также грядущей ночью и днем на территории республики пройдут ливни, сильный шквалистый ветер, грозы и град.

12:04
В РЖД опровергли отказ от плацкартных вагонов после 2025 года
11:59
В Татарстане в Алексеевском сотрудникам МЧС пришлось спасать женщину от ужа

Женщина сильно испугалась, обнаружив змею во дворе своего дома.

11:50
В Челнах прошел матч между командой ТОСЭР во главе с Данисом Зариповым и ветеранами местного ХК
11:46
Жители РТ по электронным больничным получили пособия на сумму более 308 млн рублей

Более 4 тыс. электронных листков нетрудоспособности на данный момент находятся в работе.

11:45
В Елабуге иномарка без водителя насмерть сбила женщину

Пожилая женщина выходила с покупками из торгового центра, когда на нее наехал автомобиль.

11:44
В Москве скончался сценарист и прозаик Андрей Можаев
События

03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?

02 июля Раз«Очарованный странник»: проблемный теплоход встал на прикол в Казани

02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8

02 июляТуристический праздник: продолжение следует