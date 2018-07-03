В РЖД опровергли отказ от плацкартных вагонов после 2025 года

В компании продолжат закупать плацкартные вагоны, но более комфортные для пассажиров.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В РЖД не собираются отказываться от покупки плацкартных вагонов после 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Холдинг РЖД для улучшения качества обслуживания пассажиров действительно ведет разработку новых пассажирских вагонов: как плацкартных, так и купейных. В настоящий момент разрабатываются только концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. В частности, ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров», — приводит агентство текст сообщения РЖД.

Пассажиры наряду с экспертами смогут высказать свое мнение о том, каким должен быть плацкартный вагон нового поколения. Отмечается, что проезд в таком вагоне не ударит по кошельку путешественников.

«В случае принятия решения о производстве и закупке новых плацкартных вагонов, тарифы на них останутся прежними, так как будут регулироваться государством», — сказали в компании.

Ранее газета «Ведомости» написала, что с 2025 года РЖД перестанет покупать плацкартные вагоны, их сменят одноэтажные вагоны нового типа.

В прошлом году пассажирский вагонный парк РЖД пополнился более чем 230 новыми плацкартными вагонами производства Тверского вагоностроительного завода. Они оснащены современным оборудованием, кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами и системами видеонаблюдения. В каждом купе установлены электрические розетки 220 В и разъемы USB. Такие вагоны курсируют в составах фирменных поездов, а также поездов южных направлений.