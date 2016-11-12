В Казани пройдет завершающий этап 1/8 чемпионата мира «Бои по правилам TNA – 2018»

За место в следующем отборочном этапе сразятся бойцы из 8 стран мира.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). 4 июля в казанском ледовом дворце «Татнефть Арена» пройдет четвертый, заключительный этап 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA — 2018». 12 бойцов из Алжира, Белоруссии, Камеруна, Молдавии, Нидерландов, России, Франции и Украины будут доказывать в поединках, что достойны занять место в файт-карде четвертьфинала.

В легких весах особое внимание любителей единоборств будет привлечено к файтеру из клуба «Ахмат» Сайфуллаху Хамбахадову. Это его второй поход за чемпионским поясом. В прошлом году он проиграл в финале Илье Фрейманову.

Хамбахадов — яркий боец, способный сделать из поединка шоу. В этом сезоне он стартует с поединка с французским панчером Дамьеном Казамбо. Вторая пара в этой весовой категории — Владислав Украинец (Россия) и Олег Лихторович (Белоруссия).

В средних весах зрители станут свидетелями возвращения на ринг «Татнефть Арены» 36-летнего бойца из Франции Шейка Сидибе после четырехлетнего перерыва. Его оппонентом в этот раз станет Константин Русу (Молдавия).

Также в этом весовом дивизионе пройдет поединок между Владимиром Дегтярёвым и белорусом Евгением Мягковым.

Бои тяжелой весовой категории откроет противостояние двух дебютантов турнира «Бои по правилам TNA» — Элдара Оливейра Гарсиа (Нидерланды) и Юрия Горбенко (Украина). Замыкать программу вечера единоборств будет африканское дерби: Сейф Хамаили (Алжир) — Даниэль Ленти (Камерун).