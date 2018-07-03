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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Жертвами ДТП на трассе Симферополь – Николаевка в Крыму стали три человека, сообщает «Российская газета».
Смертельная авария произошла поздно ночью. По предварительным данным, грузовик «КАМАЗ» вылетел на полосу встречного движения и протаранил легковушку «Лада» 99-й модели. В отечественном авто находились семь человек, в том числе несколько подростков.
Удар был такой силы, что легковой автомобиль наполовину залетел под грузовик. Спасатели с помощью специального инструмента сумели деблокировать пострадавших.
Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте происшествия. Еще четверых пострадавших в тяжелом состоянии доставили в детскую республиканскую больницу и в БСМП.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
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