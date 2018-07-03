Мужчину и женщину унесло течением на пляже «SunDale».

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском водохранилище едва не утонули супруги на надувном матрасе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что между грузовым портом и пляжем «SunDale» кто-то тонет. Крики о помощи доносились с 200 метров от берега.

На место немедленно отправились сотрудники ПСЧ №56, дежурная смена спасателей ЗПСО №6, а также медики и добровольцы из Общества спасания на водах.

Ближе всего к месту происшествия оказались председатель ОСВОД по Челнам и Тукаевском району Александр Золоторенко, а также два спасателя ОСВОД – Тарас Гинц и Максим Макаров, патрулировавшие на катере «Стингрей».

Семейная пара едва держалась на воде. Мужчина плыл, ухватившись за сдувающийся матрас, а женщина пыталась удержаться на поверхности воды. Спасатели подняли супругов на борт, укутали в одеяла и доставили на берег пляжа, где их ждали врачи. Госпитализация 26-летнему молодому человеку и 29-летней девушке не потребовалась.

Как рассказали спасенные, они плавали за границей пляжа на надувном матрасе. Сильное течение уносило пару в сторону фарватера, где они рисковали попасть под проходящие мимо речные суда.