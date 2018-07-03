В Москве скончался сценарист и прозаик Андрей Можаев

Сын писателя Бориса Можаева умер 29 июня, причиной смерти стал инсульт.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Москве 2 июля состоялось прощание с прозаиком и публицистом, сценаристом, литературоведом Андреем Можаевым, пишет «Газета.Ру».

Сын писателя Бориса Можаева умер 29 июня. Причиной смерти стал инсульт.



Андрей Можаев начал путь в кино в 1979 году с постановщика декораций. В 1988 году окончил ВГИК, преподавал на кафедре кинодраматургии.

Андрей Можаев является лауреатом нескольких Международных кинофестивалей. Кинематографист написал сценарии для «Булатного кузнеца Вячеслава Басова», «Родового камня», «Живут и работают на Амуре», «Наше военное детство» и других.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о скоропостижной кончине заслуженной артистки России Ольги Лозовой.