Главное
На перекрестке Чуйкова и Мусина в Казани из-под земли забил кипяток

Татар-информ

3 июля 2018, 13:14

Экономика и финансы

Цены на нефть снова начали расти

Рекомендуем

Стоимость нефти эталонных марок умеренно восстанавливается в ходе торгов 3 июля после резкого снижения накануне.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Стоимость нефти эталонных марок умеренно восстанавливается в ходе торгов во вторник, 3 июля, после резкого снижения накануне, сообщает «Интерфакс». 

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.00 по МСК выросла до 77,77 доллара за баррель. Накануне до этого, в понедельник, контракты подешевели почти на 2 доллара и составили сумму 77,30 доллара за баррель.

Также стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи выросла до уровня 74,56 доллара за баррель. 

Участников рынка заботит ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином в вопросах торговли, сообщает «Интерфакс». 6 июля текущего года могут вступить в силу дополнительные пошлины на импорт в США товаров из Китая на общую сумму 34 млрд долларов.

Следующая новость

Нагуманов не получал предложений от кадрового резерва Президента РФ
Новости дня
15:08
В Верхнеуслонском районе РТ досрочно прекратили полномочия депутата сельского поселения

Причиной досрочного прекращения полномочий стало предоставление недостоверных сведений о доходах.

15:06
В Госдуме предложили распространить действие закона о СМИ-иноагентах на журналистов
15:04
Минниханов проплывет полтора километра в заплыве SVIYAGA SWIM-2018

Заплыв на открытой воде в акватории Свияги состоится 7 июля.

14:57
На перекрестке Чуйкова и Мусина в Казани из-под земли забил кипяток

Видео с места ЧП опубликовали очевидцы в Интернете.

14:53
На трассе М7 в Татарстане легковушка «приземлилась» на дерево

Авария произошла поздно ночью в Зеленодольском районе республики.

14:40
Пляж в Бавлинском районе РТ вновь оказался в списке небезопасных мест отдыха

Купание в рекреационной зоне было запрещено 26 июня.

14:38
Татарстанские кадеты отправились на вторую смену лагеря «Гвардеец»

Для ребят подготовлены занятия по огневой, строевой и физической подготовке, а также культурная программа.

14:32
Воспитанник нижнекамского хоккея Якупов перешел в СКА

Соглашение питерского клуба с хоккеистом рассчитано до конца сезона 2019/2020.

14:29
В суд ушло скандальное дело актанышских браконьеров, которые выловили 27 тысяч раков

Среди обвиняемых – сотрудник полиции, который оказывал покровительство участникам преступной группы.

14:24
Сборная Японии убралась в раздевалке после матча с Бельгией
14:17
Жительнице Казани пришло письмо от покойной матери, отправленное 11 лет назад

Отправленное в 2007 году послание 11 лет провело на почтамте Кинешмы.

14:10
Челнинский школьник стал серебряным призером международной олимпиады «Математика без границ»

Финальный тур Пятого международного турнира «Математика без границ» прошел в болгарском городе Несебр.

14:05
В Татарстане осудят продавщицу самогона

В ноябре прошлого года 48-летняя летняя жительница Камско-Устьинского района уже была оштрафована на 15 тысяч рублей за продажу алкоголя.

14:00
Песков: На саммите Россия — США возможна беседа Путина и Трампа тет-а-тет
13:56
Около мечети Кул-Шариф выступят музыканты-виртуозы

На сцену выйдут два коллектива: инструментальный дуэт Surprise и Accordion stars.

13:55
Жители Набережных Челнов обнаружили плывущее по реке тело мужчины

Погибшего нашли неподалеку от садового товарищества «Юбилейный».

13:48
Обследование подтвердило воспаление сухожилия у Жиркова

Футболист больше не сыграет на домашнем чемпионате мира.

13:42
СМИ сообщили о желании Трампа переговорить с Путиным тет-а-тет
13:38
Нагуманов не получал предложений от кадрового резерва Президента РФ

Бизнес-омбудсмен заявил, что в Татарстане ему комфортно и покидать республику он не собирается.

13:34
Российские фильмы установили рекорд в отечественном прокате
13:31
Минниханов и Сердюков обсудили проект развития Адмиралтейской слободы

Производственные мощности Казанского вертолетного завода будут сконцентрированы на единой площадке.

13:30
Портфель накопительных счетов ВТБ превысил 300 млрд рублей
13:28
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Советский»
13:18
ВТБ начал сбор биометрических данных клиентов
13:16
В казанском пресс-центре ЧМ-2018 раскрыли секреты приготовления чак-чака

Музей чак-чака предложил журналистам, освещающим мундиаль, приготовить и попробовать традиционное татарское лакомство.

События

03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?

02 июля Раз«Очарованный странник»: проблемный теплоход встал на прикол в Казани

02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8

02 июляТуристический праздник: продолжение следует