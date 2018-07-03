Цены на нефть снова начали расти

Стоимость нефти эталонных марок умеренно восстанавливается в ходе торгов 3 июля после резкого снижения накануне.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Стоимость нефти эталонных марок умеренно восстанавливается в ходе торгов во вторник, 3 июля, после резкого снижения накануне, сообщает «Интерфакс».

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.00 по МСК выросла до 77,77 доллара за баррель. Накануне до этого, в понедельник, контракты подешевели почти на 2 доллара и составили сумму 77,30 доллара за баррель.

Также стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи выросла до уровня 74,56 доллара за баррель.

Участников рынка заботит ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином в вопросах торговли, сообщает «Интерфакс». 6 июля текущего года могут вступить в силу дополнительные пошлины на импорт в США товаров из Китая на общую сумму 34 млрд долларов.