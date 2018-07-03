Составлен рейтинг лучших летних песен

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Музыкальное издание The Fader составило список 13 лучших летних песен. Рейтинг возглавила композиция Summer Nights из мюзикла «Бриолин», пишет «Лента.Ру».
Авторы рейтинга рассказали, что каждый должен послушать эту песню хотя бы один раз за лето.
В первую пятерку также попали композиции Bananarama под названием Cruel Summer, песня Ланы Дель Рей Summertime Sadness, а также Soak Up The Sun певицы Шерил Кроу и Summer Nights рэпера Lil Rob.
Во вторую пятерку лидеров попали композиции Steal My Sunshine группы Len, Teenage Dream Кэти Перри, Sunshine рэпера Lil' Flip, Corona And Lime рэпера Шуэйз, Summertime музыканта Vybz Kartel.
11-е, 12-е и 13-е места заняли треки It Was A Good Day рэпера Ice Cube, Summer Girls группы LFO и Tonite диджея DJ Quik.
Ранее музыкальные критики объявили лучшую песню века. Список возглавила композиция Crazy in Love в исполнении Бейонсе и ее мужа – рэпера Джей-Зи (Jay-Z).
Следующая новость
На сцену выйдут два коллектива: инструментальный дуэт Surprise и Accordion stars.
Погибшего нашли неподалеку от садового товарищества «Юбилейный».
Футболист больше не сыграет на домашнем чемпионате мира.
Бизнес-омбудсмен заявил, что в Татарстане ему комфортно и покидать республику он не собирается.
Участники совещания затронули проект развития территории Адмиралтейской слободы, предполагающий перенос объектов предприятия.
Музей чак-чака предложил журналистам, освещающим мундиаль, приготовить и попробовать традиционное татарское лакомство.
На 5-м километре трассы Альметьевск – Лениногорск 19-летний водитель легковушки не справился с управлением и вылетел с дороги.
Казанцы и гости города не в первый раз целуют корреспондентов, ведущих прямой репортаж.
За место в следующем отборочном этапе сразятся бойцы из 8 стран мира.
Центром внимания слушателей станет «Наследие в XXI веке. Баланс развития и сохранения».
Звонивший представлялся родственником, который попал в ДТП.
Болельщика сборной Мексики Хавьера на ЧМ-2018 в Россию не пустила жена, поэтому друг Хавьера привез его картонную копию.
В республике 60 медицинских организаций частной формы собственности выдают электронные листки нетрудоспособности.
Гость вечера услышит авторскую музыку на основе башкирских фольклорных мелодий, татарскую фольклорную, инструментальную и вокальную музыку.
Сегодня вечером, а также грядущей ночью и днем на территории республики пройдут ливни, сильный шквалистый ветер, грозы и град.
Женщина сильно испугалась, обнаружив змею во дворе своего дома.
03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?
02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области