Составлен рейтинг лучших летних песен

Рейтинг возглавила композиция Summer Nights из мюзикла «Бриолин».

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Музыкальное издание The Fader составило список 13 лучших летних песен. Рейтинг возглавила композиция Summer Nights из мюзикла «Бриолин», пишет «Лента.Ру».



Авторы рейтинга рассказали, что каждый должен послушать эту песню хотя бы один раз за лето.



В первую пятерку также попали композиции Bananarama под названием Cruel Summer, песня Ланы Дель Рей Summertime Sadness, а также Soak Up The Sun певицы Шерил Кроу и Summer Nights рэпера Lil Rob.



Во вторую пятерку лидеров попали композиции Steal My Sunshine группы Len, Teenage Dream Кэти Перри, Sunshine рэпера Lil' Flip, Corona And Lime рэпера Шуэйз, Summertime музыканта Vybz Kartel.



11-е, 12-е и 13-е места заняли треки It Was A Good Day рэпера Ice Cube, Summer Girls группы LFO и Tonite диджея DJ Quik.



Ранее музыкальные критики объявили лучшую песню века. Список возглавила композиция Crazy in Love в исполнении Бейонсе и ее мужа – рэпера Джей-Зи (Jay-Z).