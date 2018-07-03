Больше трех тысяч человек находятся в больницах с тепловыми ударами.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Жертвами аномальной жары в Японии стали три человека, сообщает газета «Известия».

За последние несколько недель столбик термометра в Японии не опускался ниже отметки в плюс 30 градусов.

Жертвами жары уже стали три человека. Еще порядка трех с половиной тысяч человек находятся в больницах страны с диагнозом «тепловой удар».

