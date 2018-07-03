В казанском зоопарке родился птенец белоголового сипа

Фото: kazzoobotsad.ru
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Посетителям казанского зооботсада представили птенца белоголового сипа, который вылупился два месяца назад, сообщает пресс-служба мэрии.
Птенец родился 4 мая и весил около 100 граммов. Сначала он жил в инкубаторе, а следующий месяц провел в брудере — специальном домике для птиц. В рацион птенца входили крысята и мелко рубленное мясо.
В июне пух нового жителя зоопарка стал меняться: стали отрастать маховые перья, у него появился воротник. Теперь его кормят четыре раза в сутки: птенец получает крыс, куриную печень и сердце, а также мясо перепелки. Вес птенца достиг пяти килограммов.
По словам экспертов, первый полет птенцов белоголового сипа совершается на 4-5 месяце жизни, а самостоятельно питаться они начинают примерно в полгода.
В настоящее время птенец находится в уличном вольере рядом с родителями.
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