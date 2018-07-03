Помощник Президента РТ прочтет лекцию об объектах наследия в креативном пространстве «Смена»

Центром внимания слушателей станет «Наследие в XXI веке. Баланс развития и сохранения».

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Помощник Президента РТ Олеся Балтусова прочтет в Казани открытую для посещения всеми желающими лекцию «Наследие в XXI веке. Баланс развития и сохранения». Мероприятие анонсирует пресс-служба мэрии Казани.

Лекция – одно из мероприятий проекта «Казань глазами инженера» – состоится в Центре современной культуры «Смена» (ул.Б.Шахиди, 75) 3 июля в 19.30.

Олеся Балтусова расскажет об историко-культурном наследии Казани и его функциях в XXI веке – современном использовании и приспособлении, передаваемых из прошлого смыслах. А также о том, как преобразились памятники города, реставрацию которых выполнили инвесторы, что такое волонтерское движение «Том Сойер фест» и как благодаря ему восстанавливается историческая застройка города, обделенная статусом объектов культурного наследия.

Посещение лекции бесплатное при условии прохождения электронной регистрации.

