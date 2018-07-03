В Челнах прошел матч между командой ТОСЭР во главе с Данисом Зариповым и ветеранами местного ХК

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Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
(Набережные Челны, 3 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошел товарищеский матч между командой ТОСЭР во главе с Данисом Зариповым и ветеранами ХК «Челны».
Новая команда выступала в специально созданных свитерах с фирменными цветами ТОСЭР «Набережные Челны». В нее вошли Данис Зарипов, топ-менеджеры фабрики по производству хоккейных клюшек «ЗаряД», депутаты Городского Совета Олег Коробченко и Эдуард Фаттахов, экс-игроки ХК «Ак Барс». Среди игроков новой команды также были замечены брат и сын Даниса Зарипова. Заметим, после игры знаменитый хоккеист иронически отозвался об их игровых качествах: «Пока мы чувствуем взаимопонимание только по фамилии, а не по игре».
Костяк команды ХК «Челны» составили тренерский штаб команды и ДЮСШ «Челны», воспитанники местной школы хоккея.
Перед началом матча для зрители увидели лазерное шоу, выступления юных фигуристов и хоккеистов, услышали гимны России и Татарстана в вокальном исполнении.
Уже в первом периоде счет на табло был 3:2 в пользу ХК «Челны», после второго периода -— 7:5, опять же в пользу ветеранов. В третьем периоде счет составил 11:11. И лишь за 50 секунд до финальной сирены ветераны ХК «Челны» вывели свою команду вперед — 12:11.
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