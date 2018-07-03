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В Елабуге иномарка без водителя насмерть сбила женщину

Татар-информ

3 июля 2018, 10:40

Экономика и финансы

Рубль растет к доллару и евро

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О понижении курсов доллара и евро свидетельствуют данные Московской биржи.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Рубль растет к доллару и евро, сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи.

Так, курс доллара снизился на 17 копеек, до 63,26 рубля. Евро подешевел на 10 копеек, курс составляет 73,70 рубля.

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