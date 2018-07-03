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Татар-информ

3 июля 2018, 21:30

Культура

Отборочная комиссия фестиваля мусульманского кино закончила свою работу

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Российский киновед Сергей Лаврентьев, возглавляющий отборочную комиссию, вскоре объявит список финалистов.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Оргкомитет XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино зарегистрировал 967 заявок из 56 стран мира, сообщает Минкультуры РТ.

Заявки поступили из страны США, Европы, Азии, стран Востока. 30 игровых, документальных и анимационных поступили от татарстанских кинематографистов.

Российский киновед Сергей Лаврентьев, возглавляющий отборочную комиссию, вскоре объявит список финалистов.

Фестиваль мусульманского кино состоится с 4 по 10 сентября в Казани. Фильмы буду представлены в двух кинотеатрах – Grand Cinema 3D Port Cinema и в кинотеатре «Мир».

 

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