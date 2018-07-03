Отборочная комиссия фестиваля мусульманского кино закончила свою работу

Российский киновед Сергей Лаврентьев, возглавляющий отборочную комиссию, вскоре объявит список финалистов.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Оргкомитет XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино зарегистрировал 967 заявок из 56 стран мира, сообщает Минкультуры РТ.



Заявки поступили из страны США, Европы, Азии, стран Востока. 30 игровых, документальных и анимационных поступили от татарстанских кинематографистов.



Российский киновед Сергей Лаврентьев, возглавляющий отборочную комиссию, вскоре объявит список финалистов.



Фестиваль мусульманского кино состоится с 4 по 10 сентября в Казани. Фильмы буду представлены в двух кинотеатрах – Grand Cinema 3D Port Cinema и в кинотеатре «Мир».