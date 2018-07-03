Ангела Меркель и Хорст Зеехофер договорились по вопросу миграции

Накануне глава МВД Германии заявил о намерении подать в отставку в связи с разногласиями с Меркель в сфере миграционной политики.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Канцлеру Германии Ангеле Меркель и главе МВД страны Хорсту Зеехоферу удалось прийти к согласию в вопросах миграционной политики, сообщает «Интерфакс».

По словам Зеехофера, в этом случае он может продолжить свою деятельность в должности министра. Накануне министр внутренних дел Германии заявил о намерении подать в отставку в связи с разногласиями с Меркель в сфере миграционной политики.

По результатам саммита ЕС, который состоялся в Брюсселе, Ангела Меркель заявила, что договорилась о ряде решений миграционного кризиса на уровне ЕС, в том числе о том, что Греция и Испания будут забирать назад беженцев из Германии, которые уже зарегистрировались и сдали отпечатки пальцев в этих двух странах.