В Японии съели осьминога-предсказателя результатов матчей ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Владелец убил и продал с другими морепродуктами осьминога Рабьо, который верно предсказывал результаты всех матчей с участием сборной Японии на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.
Осьминог стал известен в Японии после удачных предсказаний. Рабьо помещали в бассейн, по краям которого находились флаги Японии, противника и указатель «ничья».
Владелец Рабьо, рыбак Кисуо Абэ, решил не дожидаться очередной игры, и предсказатель оказался на прилавке с остальными морепродуктами. Рыбак отметил, что остался доволен успешными предсказаниями, и надеется на появление второго такого осьминога.
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