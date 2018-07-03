В Японии съели осьминога-предсказателя результатов матчей ЧМ-2018

Осьминог был известен в Японии после ряда удачных предсказаний.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Владелец убил и продал с другими морепродуктами осьминога Рабьо, который верно предсказывал результаты всех матчей с участием сборной Японии на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.

Осьминог стал известен в Японии после удачных предсказаний. Рабьо помещали в бассейн, по краям которого находились флаги Японии, противника и указатель «ничья».

Владелец Рабьо, рыбак Кисуо Абэ, решил не дожидаться очередной игры, и предсказатель оказался на прилавке с остальными морепродуктами. Рыбак отметил, что остался доволен успешными предсказаниями, и надеется на появление второго такого осьминога.