(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Фирмы-однодневки из Челнов вывели за границу около 84 млн рублей, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.
Оперативникам удалось выяснить, что три челнинские организации заключили внешнеторговые контракты с компаниями из Японии, Австралии и Словакии. За поставку женской одежды, рыболовных снастей и строительного оборудования на счета зарубежных фирм перевели более 80 миллионов рублей, однако товар в РФ так и не поступил.
Таможенники выяснили, что зарегистрированные в Автограде фирмы-однодневки создавались исключительно для незаконных финансовых операций. Их организатор регистрировал фирмы на свою супругу и бывшую жену. При этом женщины даже не подозревали, во что их вовлекли.
По данному факту возбуждены три уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
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