Слепой путешественник расскажет казанцам, как добраться до Карибских островов и Азии

В рамках мастер-класса состоится презентация одноименной книги Владимира «Путешествие без границ».

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). 5 июля в Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится встреча со слепым путешественником Владимиром Васкевичем, сообщает пресс-служба библиотеки.



Владимир Васкевич в своих путешествиях использовал яхтинг и автостоп. Используя разные способы передвижения, он объехал несколько десятков стран. Сейчас путешественник путешествует на попутных автомобилях с попутчиками BlaBlaCar от Калининграда до Владивостока. Новое путешествие началось в июне и продлится по август этого года.



На встрече в спецбиблиотеке Владимир расскажет, как слепой может путешествовать самостоятельно по Европе, Азии и Карибским островам, как решиться на самостоятельное путешествие и что для этого нужно. Также он затронет тему комфортных путешествий с помощью райдшеринга (например, через сервис BlaBlaCar).



Кроме того, путешественник поделится своим опытом и расскажет, как бороться с негативом и всегда оставаться в хорошем расположении духа.

В рамках мастер-класса состоится презентация одноименной книги Владимира «Путешествие без границ». В ней собраны инструкция по разработке своего собственного путешествия, различные полезные советы.