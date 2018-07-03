Иноагентами могут признать любого не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и за участие в создании этих материалов за деньги.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Госдуме предложили распространить действие закона о СМИ-иноагентах на журналистов, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Поправки в закон о СМИ — иностранных агентах, которые позволят записать в их число всех, кто с ними сотрудничает, будут одобрены во вторник комитетом Госдумы по информационной политике, сообщили источники издания.

Проект позволяет признать иностранными агентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов.

Отмечается, что на таких «вторичных» агентов будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях (маркировка материалов, ежегодный аудит и отчет о деятельности раз в полгода).

С 5 декабря 2017 года Минюст России признало девять СМИ выполняющими функции иностранных агентов. В их число вошли два проекта — «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), работающие в Татарстане: «Idel. Реалии» и татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi).