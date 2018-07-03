Гари Невилл назвал ЧМ-2018 в России лучшим турниром из виденных

Футболист призвал всех посетить мировое первенство.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и футбольной сборной Англии Гари Невилл назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим турниром, который он видел в своей жизни. Об этом спортсмен написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Этот турнир — лучший из тех, которые я когда-либо видел. Россия отлично постаралась», — написал Невилл.

Футболист также призвал всех посетить мировое первенство, чтобы получить удовольствие.

Гари Невилл — восьмикратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед», двукратный победитель Лиги чемпионов. За национальную сборную он провел 85 матчей, выступив на двух мундиалях и трех чемпионатах Европы.