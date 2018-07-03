В Казани завкафедрой КХТИ осудили за присвоение должности

Фото: Елена Кривопатре
(Казань, 3 июля, «Татар-Информ», Елена Кривопатре). Сегодня Советский районный суд Казани вынес приговор заведующему кафедрой инженерной психологии и педагогики КХТИ Василию Иванову, которого обвиняли в присвоении должности.
По версии следствия, где-то в период с 2010 по 2011 год Иванов дал расположение директору высшей школы экономики при КХТИ Киселеву устроить его на должность научного сотрудника с окладом в 45 тысяч рублей.
Как выяснилось, реально работать на этой должности он не собирался. Таким образом Иванов успел «заработать» более чем миллион рублей.
Осужденный по рекомендации адвоката отказался общаться с журналистами.
«Никаких комментариев вы не дождетесь, можете здесь не сидеть», – заявил защитник Иванова.
Гособвинитель потребовал оштрафовать Иванова на 60 тысяч рублей. Защитник попросил снизить сумму штрафа, принимая во внимание возраст и нынешнее финансовое положение экс-преподавателя.
Сам Иванов просил суд смягчить ему наказания, ссылаясь на свою болезнь и болезнь супруги. Предоставил положительные характеристики с места работы и справку о доходах.
Согласно документам, Иванов получил порядка трех миллионов рублей за прошлый год, однако в начале этого года был отстранен от должности и довольствовался лишь пенсией.
Трудовой стаж Василия Иванова превышает полвека, преподает он с 1976 года. Суд принял во внимание заслуги мужчины перед отечественной наукой и посчитал их смягчающим обстоятельством.
Защитник уверен – Иванов не знал, что совершает преступление. Это подтвердил и сам обвиняемый.
«Незнание закона не освобождает от ответственности, но я не знал, что мои действия незаконны», – заявил он в суде.
Тем не менее в преступлении Иванов сознался и всячески помогал следствию.
В итоге суд оштрафовал Иванова на 50 тысяч рублей. При этом осужденный сможет вернуться к занимаемой ранее должности заведующего кафедрой.
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