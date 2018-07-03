В Казани завкафедрой КХТИ осудили за присвоение должности

Завкафедрой вуза распорядился, чтобы его устроили на должность научного сотрудника, однако работать на этой должности не собирался.

(Казань, 3 июля, «Татар-Информ», Елена Кривопатре). Сегодня Советский районный суд Казани вынес приговор заведующему кафедрой инженерной психологии и педагогики КХТИ Василию Иванову, которого обвиняли в присвоении должности.

По версии следствия, где-то в период с 2010 по 2011 год Иванов дал расположение директору высшей школы экономики при КХТИ Киселеву устроить его на должность научного сотрудника с окладом в 45 тысяч рублей.

Как выяснилось, реально работать на этой должности он не собирался. Таким образом Иванов успел «заработать» более чем миллион рублей.

Осужденный по рекомендации адвоката отказался общаться с журналистами.

«Никаких комментариев вы не дождетесь, можете здесь не сидеть», – заявил защитник Иванова.

Гособвинитель потребовал оштрафовать Иванова на 60 тысяч рублей. Защитник попросил снизить сумму штрафа, принимая во внимание возраст и нынешнее финансовое положение экс-преподавателя.

Сам Иванов просил суд смягчить ему наказания, ссылаясь на свою болезнь и болезнь супруги. Предоставил положительные характеристики с места работы и справку о доходах.

Согласно документам, Иванов получил порядка трех миллионов рублей за прошлый год, однако в начале этого года был отстранен от должности и довольствовался лишь пенсией.

Трудовой стаж Василия Иванова превышает полвека, преподает он с 1976 года. Суд принял во внимание заслуги мужчины перед отечественной наукой и посчитал их смягчающим обстоятельством.

Защитник уверен – Иванов не знал, что совершает преступление. Это подтвердил и сам обвиняемый.

«Незнание закона не освобождает от ответственности, но я не знал, что мои действия незаконны», – заявил он в суде.

Тем не менее в преступлении Иванов сознался и всячески помогал следствию.

В итоге суд оштрафовал Иванова на 50 тысяч рублей. При этом осужденный сможет вернуться к занимаемой ранее должности заведующего кафедрой.