В России собираются внедрить систему распознавания лиц в школах

Главная цель системы — безопасность, которая будет контролироваться через систему видеоидентификации, отметила Ольга Васильева.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Минпросвещения России планирует внедрить систему распознавания лиц в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Олльгу Васильеву.

Такая система является самой перспективной для внедрения в цифровых школах, а ее цель — безопасность, которая будет контролироваться через систему видеоидентификации, отметила министр.

«Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу — не только надежная, но и дешевле, чем многие другие», — цитирует агентство Васильеву.

Она также добавила, что все процессы в административной части учебных заведений, такие как делопроизводство и бухгалтерия, перейдут в электронный формат. На данный момент это уже практикуется со школьными журналами и дневниками учеников.