Пляж «Камское море» города Лаишево установил рекорд посещаемости

Вход на пляж бесплатный, им управляет оператор, который следит за порядком, занимается охраной и предлагает посетителям дополнительные услуги.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В минувшее воскресенье пляж «Камское море» города Лаишево установил рекорд – 20 тысяч посетителей в день, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



Первая очередь обновленной набережной была открыта в прошлом году, а 23 сентября в День города его осмотрел Президент Татарстана Рустам Минниханов и дал положительную оценку преобразованиям. Проект был реализован в рамках программы развития общественных пространств под руководством помощника главы республики Натальи Фишман и команды «Архдесанта».



Сегодня пляж «Камское море» полностью благоустроен и стремится стать самым востребованным в Татарстане. Вход на пляж бесплатный, им управляет оператор, который следит за порядком, занимается охраной и предлагает посетителям дополнительные услуги, такие как аренда лежаков, зонтов, полотенец, гостевого дома и водные развлечения, а также устраивает различные мероприятия.



Набережную города Лаишево ждет вторая очередь благоустройства, которая даст возможность увеличить территорию зоны отдыха и создать новые архитектурные формы на берегу Камы. 20 тысяч посетителей в день сегодня – это огромный поток людей на пляже. В связи с этим требуется обустройство дополнительных парковочных мест.