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Татар-информ

3 июля 2018, 10:26

Общество

Пляж «Камское море» города Лаишево установил рекорд посещаемости

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Вход на пляж бесплатный, им управляет оператор, который следит за порядком, занимается охраной и предлагает посетителям дополнительные услуги.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В минувшее воскресенье пляж «Камское море» города Лаишево установил рекорд – 20 тысяч посетителей в день, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Первая очередь обновленной набережной была открыта в прошлом году, а 23 сентября в День города его осмотрел Президент Татарстана Рустам Минниханов и дал положительную оценку преобразованиям. Проект был реализован в рамках программы развития общественных пространств под руководством помощника главы республики Натальи Фишман и команды «Архдесанта».

Сегодня пляж «Камское море» полностью благоустроен и стремится стать самым востребованным в Татарстане. Вход на пляж бесплатный, им управляет оператор, который следит за порядком, занимается охраной и предлагает посетителям дополнительные услуги, такие как аренда лежаков, зонтов, полотенец, гостевого дома и водные развлечения, а также устраивает различные мероприятия.

Набережную города Лаишево ждет вторая очередь благоустройства, которая даст возможность увеличить территорию зоны отдыха и создать новые архитектурные формы на берегу Камы. 20 тысяч посетителей в день сегодня – это огромный поток людей на пляже. В связи с этим требуется обустройство дополнительных парковочных мест.

 

Популярность практически всегда сопровождается слухами и вопросами, требующими своевременного ответа. Так получилось и с пляжем «Камское море». Посетители обратились с вопросами о деятельности пляжа к помощнику Президента РТ Наталье Фишман, также поступило много обращений в официальный аккаунт Лаишевского района в Instagram. Сразу же после этого глава района Михаил Афанасьев провёл совещание с руководителями соответствующих органов власти и служб, а также вместе с «Архдесантом», специалисты которого выступили идейными вдохновителями обновлённой набережной, прошлись по пляжу в целях ознакомления с деятельностью пляжа. 🔻 Было принято решение рассмотреть вопрос обустройства парковки в зеленой зоне либо на въезде в г. Лаишево, откуда гостей можно было бы доставлять до пляжа в шаттлах. Отметим, что поток посетителей «Камского моря» огромен, только в минувшее воскресенье на пляже побывали около 20 тысяч чел. ❗️ 🔻 В ближайшее время будут установлены дополнительные урны для мусора. К слову, контейнера уже есть на набережной и в понедельник их количество увеличилось. 🔻 Изначально вода в душевых была, но из-за наплыва посетителей система водоснабжения не справилась с необходимым объёмом. На сегодня установлен новый насос. 🔻 Туалеты на набережной работают исправно. 🔻 За порядком на пляже следит управляющая компания, которая занимается уборкой территории, выравниванием песка и охраной, а также у оператора есть спасатели и для желающих предлагают дополнительные услуги: лежаки, зонты, полотенца, аренда гостевого дома и т.д. 🔻 По автолюбителям, которые паркуются на набережной прямо у воды, будут работать экологи и надзорные органы. Предупреждаем: за данный вид нарушения грозит штраф! 🔻 По центральным улицам г. Лаишево, ведущим на пляж «Камское море», в ближайшее время будут установлены знаки ограничения скорости и искусственные неровности. Они уже приобретены Исполкомом города. Дорогие друзья! Благодарим вас за ваши обращения, которые позволяют нам своевременно реагировать на них и сделать все возможное, чтобы сделать пляж «Камское море» самым благоустроенным и востребованным в республике, а также комфортным для посетителей. #пляж #камскоеморе #лаишево #татарстан

Публикация от ЛАИШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН (@laishevolife)

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