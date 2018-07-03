Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву

Трофей прибудет в столицу 7 июля.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Российский нападающий американского «Вашингтона» Александр Овечкин привезет в Москву Кубок Стэнли. Об этом хоккеист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Трофей прибудет в столицу 7 июля, в день матча чертвертьфинала мундиаля Россия — Хорватия, и будет выставляться в фан-зоне на Воробьевых горах.

Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли после победы в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» обыграл «Вегас» со счетом 4:1.