В Казани ограничат движение по ул. Волгоградская

Дорога будет перекрыта в связи с работами по укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Казани временно ограничат движение транспорта по ул. Волгоградская, сообщает пресс-служба мэрии.

Участок от ул. Декабристов до пр. Ибрагимова будет перекрыт с 23.00 3 июля по 5.00 4 июля. Как отмечают в Комитете внешнего благоустройства, это связано с проведением работ по укладке верхнего слоя дорожного покрытия.