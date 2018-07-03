Число броней отелей в Казани выросло на фоне выхода Бразилии в четвертьфинал ЧМ-2018

Экономика и финансыЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Число броней отелей в Казани выросло на фоне выхода Бразилии в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, следует из данных исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Так, на пятницу, 6 июля, число броней отелей в столице Татарстана выросло на 75 процентов по сравнению с аналогичным днем прошлого года. Всего же в дни ЧМ, 14 июня — 15 июля, гости Казани бронируют жилье на 45 процентов чаще, чем в тот же период в 2017 году.
Кроме того, цены на жилье в выходные 6 — 8 июля выросли до 4,5 тыс. в сутки, отмечается в исследовании сервиса.
Матч четвертьфинала мундиаля между сборными Бразилии и Бельгии пройдет 6 июля на стадионе «Казань Арена». Начало игры — в 21.00.
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