Число броней отелей в Казани выросло на фоне выхода Бразилии в четвертьфинал ЧМ-2018

Гости столицы Татарстана бронируют жилье на 75 процентов чаще, чем в прошлом году.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Число броней отелей в Казани выросло на фоне выхода Бразилии в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, следует из данных исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Так, на пятницу, 6 июля, число броней отелей в столице Татарстана выросло на 75 процентов по сравнению с аналогичным днем прошлого года. Всего же в дни ЧМ, 14 июня — 15 июля, гости Казани бронируют жилье на 45 процентов чаще, чем в тот же период в 2017 году.

Кроме того, цены на жилье в выходные 6 — 8 июля выросли до 4,5 тыс. в сутки, отмечается в исследовании сервиса.

Матч четвертьфинала мундиаля между сборными Бразилии и Бельгии пройдет 6 июля на стадионе «Казань Арена». Начало игры — в 21.00.