Скончалась армянская и советская певица Надежда Саркисян

Карьера Надежды Саркисян началась с ансамбля «Серпантин», там же начинала карьеру Лариса Долина.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На 65-м году скончалась известная армянская и советская певица Надежда Саркисян, сообщает Sputnik Армения.



Певица скончалась в медицинском центре «Наири», куда ее срочно доставили после резкого ухудшения состояния. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Заслуженная артистка Армении училась в Московском художественном театре Российской армии. Карьера Надежды Саркисян началась с ансамбля «Серпантин», там же начинала карьеру Лариса Долина.



С 1977-го по 1987-й — по приглашению работала в ансамбле Константина Орбеляна.



Дочь Надежды Саркисян – известная певица Эмми (Эмма Беджанян), которая представляла Армению на конкурсе «Евровидение 2011».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Москве скончался экс-председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко.