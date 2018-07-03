Скончалась армянская и советская певица Надежда Саркисян

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). На 65-м году скончалась известная армянская и советская певица Надежда Саркисян, сообщает Sputnik Армения.
Певица скончалась в медицинском центре «Наири», куда ее срочно доставили после резкого ухудшения состояния. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Заслуженная артистка Армении училась в Московском художественном театре Российской армии. Карьера Надежды Саркисян началась с ансамбля «Серпантин», там же начинала карьеру Лариса Долина.
С 1977-го по 1987-й — по приглашению работала в ансамбле Константина Орбеляна.
Дочь Надежды Саркисян – известная певица Эмми (Эмма Беджанян), которая представляла Армению на конкурсе «Евровидение 2011».
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