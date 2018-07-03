В Москве инкассатора подозревают в хищении 10 миллионов рублей

По предварительным данным, злоумышленник проживает на юге Подмосковья.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). По предварительной информации, в Москве инкассатор одного из столичных банков скрылся с 10 млн рублей, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент случился на северо-востоке столицы. Сейчас сотрудники полиции пытаются найти инкассатора.

Отмечено, что у подозреваемого при себе может оказаться табельное оружие. В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщает ТАСС, к розыску злоумышленника подключены и сотрудники полиции Подмосковья, так как по предварительным данным он проживает на юге Подмосковья.