ТАСС: В России завершили госиспытания дальнобойной ракеты для С-400

Ракету могут принять на вооружение до конца лета, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400. Ракета может быть принята на вооружение до конца лета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Испытания проходили на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Межведомственная комиссия признала их успешными, подписан соответствующий акт, рассказал собеседник агентства.

Дальнобойная ракета способна поражать цели на максимальную дальность 400 км. Установочная партия 40Н6Е была выпущена в конце 2013 года, в 2015 году Минобороны впервые заявило об успешной стрельбе этой ракетой по воздушной мишени.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для поражения средств воздушного нападения и разведки, а также любых других воздушных целей. Система может вести стрельбу на дальность до 250 км, отмечает ТАСС.