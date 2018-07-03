СМИ: Адель Вафин покинет пост советника ректора КФУ

По данным СМИ, экс-министр здравоохранения Татарстана перейдет работать в медицинский кластер в компании АФК «Система».

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Советник ректора Казанского федерального университета Адель Вафин покинет свой пост, сообщает студенческий телеканал Univer TV.

По данным телеканала, Вафин займет должность в медицинском кластере в компании АФК «Система» — российской инвестиционной компании, которая базируется в Москве.

Бывший министр здравоохранения РТ Вафин курировал в вузе вопросы, связанные с медицинским образованием и исследованиями, а также с работой университетской клиники.

Адель Вафин был министром здравоохранения РТ с сентября 2013 года по февраль 2018 года.