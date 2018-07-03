Россиян предупредили об угрозе заражения дифтерией на Украине

Основной профилактической мерой против дифтерии является иммунизация, напомнили в Роспотребнадзоре.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор предупредил граждан России о возрастающей угрозе вспышки дифтерии на Украине. Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, которая находится под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 года, отмечается в сообщении ведомства.

Украинская сторона не проводит серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, уточняют в Роспотребнадзоре.

Последние три года Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори, это неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям, подчеркивают в ведомстве.

Основная профилактическая мера — иммунизация, напомнили в Роспотребнадзоре. В России прививки против дифтерии проводятся в рамках национального календаря.