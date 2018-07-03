На Украине подписан приказ о декоммунизации в армии

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Согласно приказу генштаба, на Украине осуждаются «коммунистический и национал-социалистический (нацистский) тоталитарный режимы» и запрещается их символика, следует из сообщения Муженко.
Он отметил, что это является «подтверждением правильности курса» ВСУ.
Муженко также отреагировал на указ Президента РФ Владимира Путина о присвоении украинских названий российским воинским частям. По его словам, у украинской армии есть свои военно-исторические традиции и «действия России никаким образом на нее не влияют».
Ранее сообщалось, что на Украине не знают, чего ожидать от указа Путина.
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