На Украине подписан приказ о декоммунизации в армии

Приказ о декоммунизации в украинской армии подписал глава генштаба Украины Виктор Муженко.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно приказу генштаба, на Украине осуждаются «коммунистический и национал-социалистический (нацистский) тоталитарный режимы» и запрещается их символика, следует из сообщения Муженко.

Он отметил, что это является «подтверждением правильности курса» ВСУ.

Муженко также отреагировал на указ Президента РФ Владимира Путина о присвоении украинских названий российским воинским частям. По его словам, у украинской армии есть свои военно-исторические традиции и «действия России никаким образом на нее не влияют».

Ранее сообщалось, что на Украине не знают, чего ожидать от указа Путина.