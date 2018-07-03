Переговоры или троллинг: Киев поставил в тупик указ Путина об украинских названиях полков

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Решение Президента России Владимира Путина присвоить о 11 российским полкам почетных названий в честь украинских, белорусских и польских городов вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Об этом сообщает RT.
Радикальные украинские политики назвали такое решение частью «плана по захвату страны».
«Я предлагаю вызвать силовиков в Верховную Раду и дать отчет о наших возможных действиях в том случае, если начнется полномасштабное вторжение. Готовы ли мы к нему?» — заявил представитель Радикальной партии Украины.
В Минобороны страны отметили, что не знают, как реагировать на указ Путина.
«Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг?» — сказал представитель ведомства, добавив, что об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал 11 воинских частей почетными наименованиями, в которых упоминаются украинские города.
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