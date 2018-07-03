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Татар-информ

3 июля 2018, 07:16

Политика

Переговоры или троллинг: Киев поставил в тупик указ Путина об украинских названиях полков

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В Минобороны Украины заявили, что не знают, как реагировать на указ Путина.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Решение Президента России Владимира Путина присвоить о 11 российским полкам почетных названий в честь украинских, белорусских и польских городов вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Об этом сообщает RT.

Радикальные украинские политики назвали такое решение частью «плана по захвату страны».

«Я предлагаю вызвать силовиков в Верховную Раду и дать отчет о наших возможных действиях в том случае, если начнется полномасштабное вторжение. Готовы ли мы к нему?» — заявил представитель Радикальной партии Украины.

В Минобороны страны отметили, что не знают, как реагировать на указ Путина.

«Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг?» — сказал представитель ведомства, добавив, что об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал 11 воинских частей почетными наименованиями, в которых упоминаются украинские города.

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