Белый дом не стал отвечать на вопрос об обсуждении Крыма в Хельсинки

При этом представитель администрации США заверила, что санкции будут сняты с РФ только после возвращения Крыма.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге не стала отвечать на вопрос, будет ли обсуждаться на встрече лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки вопрос принадлежности Крыма. Об этом сообщает РБК.

Пресс-секретарь американской администрации подчеркнула, что не будет ничего говорить о предстоящих переговорах.

При этом Сандерс обратила внимание на то, что введенные против России санкции останутся в силе до тех пор, пока Крымский полуостров не будет возвращен Украине.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, что обсуждать статус Крыма на саммите 16 июля в Хельсинки не планируется.