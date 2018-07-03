Белый дом не стал отвечать на вопрос об обсуждении Крыма в Хельсинки

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге не стала отвечать на вопрос, будет ли обсуждаться на встрече лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки вопрос принадлежности Крыма. Об этом сообщает РБК.
Пресс-секретарь американской администрации подчеркнула, что не будет ничего говорить о предстоящих переговорах.
При этом Сандерс обратила внимание на то, что введенные против России санкции останутся в силе до тех пор, пока Крымский полуостров не будет возвращен Украине.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, что обсуждать статус Крыма на саммите 16 июля в Хельсинки не планируется.
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