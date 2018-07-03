В Челнах сотни горожан выстроились в очередь на фотосессию с Кубком Гагарина и Данисом Зариповым

В 30-градусную жару болельщики принесли с собой фирменные шарфы, свитера ХК «Ак Барс» и ХК «Челны», другие спортивные атрибуты.

(Набережные Челны, 3 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах сотни горожан выстроились в очередь на фотосессию с Кубком Гагарина и Данисом Зариповым.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прославленный хоккеист и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов впервые привезет знаменитый трофей КХЛ в Набережные Челны.

В назначенный час у входа в Ледовый дворец выстроилась длинная очередь из желающих попасть на фото- и автограф-сессию с Зариповым. Среди сотен хоккейных фанатов было много детей.

30-градусная жара не помешала им принести с собой фирменные шарфы, свитера ХК «Ак Барс» и ХК «Челны», другие спортивные атрибуты. Поклонники хоккея устроили настоящий ажиотаж возле входа в здание, охране даже пришлось сдерживать напор фанатов.

Фото- и автограф-сессия продолжалась несколько часов подряд. Все это время Данис Зарипов добросовестно позировал с поклонниками на фоне Кубка Гагарина и расписывался на многочисленных клюшках, шайбах, афишах.

«Я не ожидал, что в Челнах настолько сильна любовь к хоккею, а у "Ак Барса" - так много поклонников. Спасибо всем за вашу преданность и любовь! Будем и дальше стараться не разочаровывать наших зрителей», - сказал Зарипов, подводя итоги встречи.