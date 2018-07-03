Фото: Елена Кривопатре
(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Теплоход «Очарованный странник» не прошел проверку безопасности и ему запретили выходить в рейсы, об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.
В соцсетях появились сообщения о том, что рейс, в который судно должно было выйти накануне, не состоялся, пассажиров отправили по домам.
Как сообщили агентству в государственной службе портового контроля, судно не прошло проверку безопасности.
«На судне – некомплект экипажа, причем на момент проверки не хватало сотрудников из командного состава. Кроме того, все четыре дизель генератора теплохода проблемные: один на момент проверки был разобран, три остальных имели неисправности» – сообщил ИА «Татар-информ» начальник государственной службы портового контроля Александр Крюков.
В свою очередь, капитан «Очарованного странника» Радик Шайхутдинов сообщил корреспонденту «ТИ», что в новый круиз они планируют отправиться 6 июля, никаких проблем у них с экипажем нет, а на приколе корабль находится из-за поломки двигателя.
Подробный репортаж о скандальной истории «Очарованного странника» читайте по ссылке.
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