Пенсионеры из Альметьевска победили в спартакиаде РТ «Третий возраст»

Среди 18 городских команд альметьевцы заняли первое место в комбинированной эстафете и эстафете по плаванию.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Нефтеграде состоялось торжественное награждение команды Союза пенсионеров Альметьевского района, которая одержала победу в VIII республиканской спартакиаде пенсионеров РТ «Третий возраст», сообщает пресс-служба районной администрации.

В состязаниях приняли участие свыше 500 пенсионеров из разных районов и городских округов Татарстана. Пенсионеры соревновались в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, дартсе, комбинированной эстафете.

Среди 18 городских команд альметьевцы заняли первое место в комбинированной эстафете и эстафете по плаванию.

В личном первенстве по легкой атлетике победу одержала Юлия Маннанова, первое место по настольному теннису досталось Наилю Хисамутдинову, третье место по плаванию завоевала Светлана Краснова, а третье место по настольному теннису было присуждено Татьяне Юдиной.