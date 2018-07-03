В Камских Полянах впервые пройдет Фестиваль ухи

Рекомендуем
(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Камских Полянах в День семьи, любви и верности впервые состоится Фестиваль ухи, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Торжества начнутся 7 июля на площади культурного центра «Чулман-Су». В программу празднования включены игры, конкурсы и поздравления. Также жителей моногорода ждет гастрономический фестиваль «Камполянская уха-2018», который продлится с четырех до шести вечера.
В Нижнекамске также пройдет празднование Дня семьи, любви и верности, а также гастрономическое шоу.
Следующая новость
Жителей моногорода ждет гастрономический фестиваль «Камполянская уха-2018», который продлится с четырех до шести вечера.
После прочтения молитвы гостей праздника угостили кашей с мясом жертвенного животного, приготовленного на костровище.
Музыкальные коллективы из пяти городов Татарстана выступили на Шишкинских прудах.
Участники смогут презентовать свои изделия в разделах Persona, «Бутик», «Аксессуары», «Производство», «Искусство и ремесло» и Home&Hobby.
В категории «Самый молодой участник велопробега» победил четырехлетний Дмитрий Ильичев.
В 30-градусную жару болельщики принесли с собой фирменные шарфы, свитера ХК «Ак Барс» и ХК «Челны», другие спортивные атрибуты.
Скамья имеет форму сердца и выкрашена в красный цвет.
На сегодняшний день в Нефтеграде проживают более 63 тысяч молодых горожан.
За почетное звание в этом году боролись шесть девушек.
Библиотекарь познакомила ребят с историей мороженого, рассказала, из чего его готовят, какие виды бывают и как этот продукт производят.
Бельгийцы в одной восьмой финала обыграли команду Японии со счетом 3:2.
Праздник посетили около 100 тыс. гостей.
На встрече спикеры пояснили агрызским предпринимателям, как получить микрозайм, рассказали о поручительстве гарантийного фонда при оформлении кредита.
Животное перевели в конно-спортивную школу, где оно не будет мешать людям.
19 июня в день матча России и Египта фан-зону в Казани посетили более 56 тысяч человек.
Ребята, которым недоступны олимпийские виды спорта, могут заняться национальной борьбой, уверен Халил Шайхутдинов.
02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области