В Камских Полянах впервые пройдет Фестиваль ухи

Жителей моногорода ждет гастрономический фестиваль «Камполянская уха-2018», который продлится с четырех до шести вечера.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Камских Полянах в День семьи, любви и верности впервые состоится Фестиваль ухи, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Торжества начнутся 7 июля на площади культурного центра «Чулман-Су». В программу празднования включены игры, конкурсы и поздравления. Также жителей моногорода ждет гастрономический фестиваль «Камполянская уха-2018», который продлится с четырех до шести вечера.



В Нижнекамске также пройдет празднование Дня семьи, любви и верности, а также гастрономическое шоу.