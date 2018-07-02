В Альметьевском районе состоялся фестиваль чувашей Закамья «Учук»

После прочтения молитвы гостей праздника угостили кашей с мясом жертвенного животного, приготовленного на костровище.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). XII открытый фестиваль чувашей Закамья «Учук» состоялся в Старосуркинском сельском поселении Альметьевского района, пишет местная газета «Знамя труда».

Такое название фестиваль получил от обряда полевого моления о благополучии села и его жителей. В рамках фестиваля ранним утром было совершено жертвоприношение с просьбами о благосостоянии людей, милости природы и хорошем урожае. Обряд проводился в полном соответствии с многовековыми традициями предков.

У фестиваля есть своя эмблема – шестиугольник с узором внутри, который означает следующее: «Живите в мире и согласии, преумножая свой род, сохраняя национальную культуру и родной язык».

На празднике выступили творческие коллективы Татарстана, а также фольклорный ансамбль Шенталинского района и чувашский народный ансамбль песни и танца Клявлинского района Самарской области. Праздник получился ярким, особенно его украсили национальные костюмы участников фестиваля. Старинные песни и хороводы соединили прошлое с настоящим.

В завершение праздника обряд поклонения верховному языческому богу Туре был продолжен. После прочтения молитвы гостей праздника угостили кашей с мясом жертвенного животного, приготовленного на костровище.