Главное
В больнице в Казани умерла пострадавшая в ДТП пятимесячная девочка

Татар-информ

3 июля 2018, 03:42

Культура

Фестиваль «Башня» в Елабуге объединил рок-группы РТ

Рекомендуем

Музыкальные коллективы из пяти городов Татарстана выступили на Шишкинских прудах.

(Елабуга, 3 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге прошел рок-фестиваль «Башня», объединивший семь музыкальных коллективов из разных городов Татарстана. Фестиваль стал частью программы празднования Дня молодежи в Елабуге.

Коллективы исполняли авторские песни и кавер-версии известных хитов. На главной сцене зажигали рок-группы из Елабуги, Набережных Челнов, Казани, Нижнекамска и Зеленодольска. Например, коллектив из Набережных Челнов «Детонатор» привез в Елабугу только авторские песни. Исполняющая альтернативный рок группа «Фьюжен», несмотря на молодой возраст участников, стала победителем елабужского фестиваля.

Праздник прошел на Шишкинских прудах. Главным организатором Дня молодежи выступил молодежный центр «Барс».

 

Следующая новость

Детский ансамбль «Тамчы» из Чувашии стал лауреатом фестиваля «Тугэрэк уен»
Новости дня
04:19
Ученые раскрыли тайну строительства Стоунхенджа
03:42
Фестиваль «Башня» в Елабуге объединил рок-группы РТ

Музыкальные коллективы из пяти городов Татарстана выступили на Шишкинских прудах.

02:18
Текстильные изделия Татарстана представят на выставке моды в Астане

Участники смогут презентовать свои изделия в разделах Persona, «Бутик», «Аксессуары», «Производство», «Искусство и ремесло» и Home&Hobby.

01:28
В Нижнекамске группа из 80 велосипедистов пересекла город

В категории «Самый молодой участник велопробега» победил четырехлетний Дмитрий Ильичев.

01:14
В Челнах сотни горожан выстроились в очередь на фотосессию с Кубком Гагарина и Данисом Зариповым

В 30-градусную жару болельщики принесли с собой фирменные шарфы, свитера ХК «Ак Барс» и ХК «Челны», другие спортивные атрибуты.

00:52
Белый дом не стал отвечать на вопрос об обсуждении Крыма в Хельсинки
00:10
В Менделеевске установят скамью влюбленных

Скамья имеет форму сердца и выкрашена в красный цвет.

2.07 23:59
В Альметьевске отпраздновали День молодежи

На сегодняшний день в Нефтеграде проживают более 63 тысяч молодых горожан.

2.07 23:55
СМИ узнали о созданном в Китае «лазерном АК-47»
2.07 23:42
Автомобиль взорвался рядом с колонной НАТО на востоке Афганистана
2.07 23:37
В Елабуге выбрали «Автоледи-2018»

За почетное звание в этом году боролись шесть девушек.

2.07 23:25
В Москве скончался экс-председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко
2.07 23:12
Праздник мороженого отметили юные сельчане из Тетюшского района РТ

Библиотекарь познакомила ребят с историей мороженого, рассказала, из чего его готовят, какие виды бывают и как этот продукт производят.

2.07 22:59
Бельгия стала соперником Бразилии по четвертьфиналу ЧМ-2018 в Казани

Бельгийцы в одной восьмой финала обыграли команду Японии со счетом 3:2.

2.07 22:56
Елабужский район провел Сабантуй в Санкт-Петербурге

Праздник посетили около 100 тыс. гостей.

2.07 22:42
Эконалог может стать ударом для производителей сигарет
2.07 22:40
Ольга Лозовая будет похоронена на Смоленском кладбище в Петербурге
2.07 22:37
В Таиланде нашли потерявшихся в затопленной пещере подростков
2.07 22:28
Столичные бизнесмены дали советы агрызским предпринимателям

На встрече спикеры пояснили агрызским предпринимателям, как получить микрозайм, рассказали о поручительстве гарантийного фонда при оформлении кредита.

2.07 22:16
В Альметьевске кричащего по ночам осла убрали из зоопарка

Животное перевели в конно-спортивную школу, где оно не будет мешать людям.

2.07 22:00
Казань вошла в пятерку городов ЧМ-2018 с самой посещаемой фан-зоной

19 июня в день матча России и Египта фан-зону в Казани посетили более 56 тысяч человек.

2.07 21:55
Первый замглавы Минспорта РТ призвал СМИ активнее освещать соревнования по курэш

Ребята, которым недоступны олимпийские виды спорта, могут заняться национальной борьбой, уверен Халил Шайхутдинов.

2.07 21:46
Штрафы за воздействие свалок на окружающую среду упали в семь раз
2.07 21:44
Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Медведева
2.07 21:32
В Менделеевском районе состоится этнофестиваль «Марийская восьмерка»

В программе фестиваля значатся концертная программа на большой сцене, работа национальных подворий, где будут представлены предметы быта и кухня.

События

02 июля Раз«Очарованный странник»: проблемный теплоход встал на прикол в Казани

02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

02 июляПроверка на прочность: как в лаборатории КНИТУ-КАИ испытывают узлы и агрегаты вертолетов с КВЗ – «Ансата» и Ми-8

02 июляТуристический праздник: продолжение следует

02 июляБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала