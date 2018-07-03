Фестиваль «Башня» в Елабуге объединил рок-группы РТ

Музыкальные коллективы из пяти городов Татарстана выступили на Шишкинских прудах.

(Елабуга, 3 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге прошел рок-фестиваль «Башня», объединивший семь музыкальных коллективов из разных городов Татарстана. Фестиваль стал частью программы празднования Дня молодежи в Елабуге.

Коллективы исполняли авторские песни и кавер-версии известных хитов. На главной сцене зажигали рок-группы из Елабуги, Набережных Челнов, Казани, Нижнекамска и Зеленодольска. Например, коллектив из Набережных Челнов «Детонатор» привез в Елабугу только авторские песни. Исполняющая альтернативный рок группа «Фьюжен», несмотря на молодой возраст участников, стала победителем елабужского фестиваля.

Праздник прошел на Шишкинских прудах. Главным организатором Дня молодежи выступил молодежный центр «Барс».