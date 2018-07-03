Фестиваль «Башня» в Елабуге объединил рок-группы РТ

(Елабуга, 3 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге прошел рок-фестиваль «Башня», объединивший семь музыкальных коллективов из разных городов Татарстана. Фестиваль стал частью программы празднования Дня молодежи в Елабуге.
Коллективы исполняли авторские песни и кавер-версии известных хитов. На главной сцене зажигали рок-группы из Елабуги, Набережных Челнов, Казани, Нижнекамска и Зеленодольска. Например, коллектив из Набережных Челнов «Детонатор» привез в Елабугу только авторские песни. Исполняющая альтернативный рок группа «Фьюжен», несмотря на молодой возраст участников, стала победителем елабужского фестиваля.
Праздник прошел на Шишкинских прудах. Главным организатором Дня молодежи выступил молодежный центр «Барс».
Музыкальные коллективы из пяти городов Татарстана выступили на Шишкинских прудах.
Участники смогут презентовать свои изделия в разделах Persona, «Бутик», «Аксессуары», «Производство», «Искусство и ремесло» и Home&Hobby.
В категории «Самый молодой участник велопробега» победил четырехлетний Дмитрий Ильичев.
В 30-градусную жару болельщики принесли с собой фирменные шарфы, свитера ХК «Ак Барс» и ХК «Челны», другие спортивные атрибуты.
Скамья имеет форму сердца и выкрашена в красный цвет.
На сегодняшний день в Нефтеграде проживают более 63 тысяч молодых горожан.
За почетное звание в этом году боролись шесть девушек.
Библиотекарь познакомила ребят с историей мороженого, рассказала, из чего его готовят, какие виды бывают и как этот продукт производят.
Бельгийцы в одной восьмой финала обыграли команду Японии со счетом 3:2.
Праздник посетили около 100 тыс. гостей.
На встрече спикеры пояснили агрызским предпринимателям, как получить микрозайм, рассказали о поручительстве гарантийного фонда при оформлении кредита.
Животное перевели в конно-спортивную школу, где оно не будет мешать людям.
19 июня в день матча России и Египта фан-зону в Казани посетили более 56 тысяч человек.
Ребята, которым недоступны олимпийские виды спорта, могут заняться национальной борьбой, уверен Халил Шайхутдинов.
В программе фестиваля значатся концертная программа на большой сцене, работа национальных подворий, где будут представлены предметы быта и кухня.
02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области