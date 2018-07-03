В Нижнекамске группа из 80 велосипедистов пересекла город

В категории «Самый молодой участник велопробега» победил четырехлетний Дмитрий Ильичев.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Более 80 жителей Нижнекамска приняли участие в велопробеге, приуроченном ко Дню молодежи, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Группа стартовала от гипермаркета «Магнит» на Южной и пересекла весь город, достигнув «Ленты» на Лесной. После заезда для участников состоялась развлекательная программа.



В категории «Самый молодой участник велопробега» победил четырехлетний Дмитрий Ильичев. В номинации «Самый возрастной участник велопробега» победила 62-летняя Татьяна Скопцова, а звание «Самой спортивной семьи» присуждено Забродиным.