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Татар-информ

3 июля 2018, 01:28

Общество

В Нижнекамске группа из 80 велосипедистов пересекла город

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В категории «Самый молодой участник велопробега» победил четырехлетний Дмитрий Ильичев.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Более 80 жителей Нижнекамска приняли участие в велопробеге, приуроченном ко Дню молодежи, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Группа стартовала от гипермаркета «Магнит» на Южной и пересекла весь город, достигнув «Ленты» на Лесной. После заезда для участников состоялась развлекательная программа.

В категории «Самый молодой участник велопробега» победил четырехлетний Дмитрий Ильичев. В номинации «Самый возрастной участник велопробега» победила 62-летняя Татьяна Скопцова, а звание «Самой спортивной семьи» присуждено Забродиным.

 

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