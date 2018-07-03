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Татар-информ

3 июля 2018, 02:18

Экономика и финансыОбществоКультура

Текстильные изделия Татарстана представят на выставке моды в Астане

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Участники смогут презентовать свои изделия в разделах Persona, «Бутик», «Аксессуары», «Производство», «Искусство и ремесло» и Home&Hobby.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Татарстанские бизнесмены, выпускающие текстильные изделия, смогут представить товар на международной выставке моды Fashion Expo Astana, которая пройдет с 4 по 6 октября в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Участники смогут презентовать свои изделия в разделах Persona (авторские марки, театры и дома моды) и «Бутик» – этот сегмент будет включать женскую, мужскую одежду, для спорта и отдыха, для сна и дома, для будущих мам, джинсовую одежду, натуральный мех и изделия из меха.

В разделе «Аксессуары» будут представлены головные уборы, платки, шарфы, галстуки, галантерея (сумки, перчатки), обувь, ювелирные украшения, бижутерия. В «Будуаре» – нижнее белье, корсетные изделия, купальники, пляжная одежда, трикотаж бельевой, чулочно-носочные изделия;

Также на выставке будут работать разделы «Производство», «Искусство и ремесло» и Home&Hobby – текстиль для дома интерьера, ковры, шторы, расходные материалы для домашнего рукоделия, одежда для домашних питомцев.

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