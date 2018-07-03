За пять месяцев россияне набрали кредитов почти на три триллиона рублей

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). За пять месяцев 2018 года банки выдали россиянам более 15 млн новых кредитов на общую сумму 2,97 трлн рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).
Количество новых кредитов за этот период возросло на 20 процентов, а объемы кредитования взлетели на 55 процентов.
По темпам роста объемов кредитования в мае лидировал сегмент кредитных карт. В годовом отношении их количество увеличилось более, чем на 20 процентов, а объемы одобренных лимитов — почти на 70 процентов. В том же месяце банки выдали свыше 820 тысяч новых карт с общим лимитом порядка 61 млрд рублей. Средний лимит по карте увеличился за год почти на 40 процентов, с 55 до 75 тысяч рублей.
Чаще стали брать кредиты на покупку автомобиля: их количество выросло на пятую часть, а объемы выдач увеличились почти на треть. В мае банки выдали почти 45 тысяч автокредитов на 35,77 млрд рублей, год назад — около 37 тысяч кредитов на 27,39 млрд руб.
Согласно данным ОКБ, у россиян большим спросом пользуется ипотека. В годовом отношении количество ипотечных кредитов в мае выросло почти на половину, а денежные объемы кредитования выросли почти на 60 процентов.
В мае банки выдали заемщикам почти 69 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 202,28 млрд руб. В прошлом году их количество было выше — порядка 73 тысяч кредитов на 128,39 млрд руб.
Во время послания к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу снизить ипотечную ставку до 7 процентов. Он отметил, что в 2017 году в стране выдано около миллиона ипотечных кредитов. Он сравнил эти показатели с тем, что было в 2001 году — всего четыре тысячи ипотечных кредитов. При этом ставка доходила до 30 процентов, в том числе в валюте.
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