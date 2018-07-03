В Менделеевске установят скамью влюбленных

Скамья имеет форму сердца и выкрашена в красный цвет.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В преддверии Дня семьи, любви и верности 6 июля в Менделеевске откроется скамья влюбленных, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Объект будет располагаться рядом с ЗАГСом. На открытии будет присутствовать руководство района.

Изготовленная из железа скамья имеет форму сердца и выкрашена в красный цвет. Установить ее планируется в ближайшие дни.