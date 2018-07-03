Ученые раскрыли тайну строительства Стоунхенджа

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Британские ученые из Музея Уэльса и Лейстерского университета объяснили происхождение камней знаменитой мегалитической постройки Стоунхендж в Уилшире, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Antiquity.
Эксперты пересмотрели теорию геолога Герберта Томаса о том, что камни для строительства доставляли с гор Пресели. Томас считал, что их переправили на лодке вдоль побережья.
Ученые повторно рассмотрели эту версию и проанализировали образцы, собранные еще в 1906 году. В результате специалисты пришли к выводу, что сначала камни спускали к реке Монноу на животных, а после переправляли через реку Северн или спускали вниз к Эйвону.
Следующая новость
Музыкальные коллективы из пяти городов Татарстана выступили на Шишкинских прудах.
Участники смогут презентовать свои изделия в разделах Persona, «Бутик», «Аксессуары», «Производство», «Искусство и ремесло» и Home&Hobby.
В категории «Самый молодой участник велопробега» победил четырехлетний Дмитрий Ильичев.
В 30-градусную жару болельщики принесли с собой фирменные шарфы, свитера ХК «Ак Барс» и ХК «Челны», другие спортивные атрибуты.
Скамья имеет форму сердца и выкрашена в красный цвет.
На сегодняшний день в Нефтеграде проживают более 63 тысяч молодых горожан.
За почетное звание в этом году боролись шесть девушек.
Библиотекарь познакомила ребят с историей мороженого, рассказала, из чего его готовят, какие виды бывают и как этот продукт производят.
Бельгийцы в одной восьмой финала обыграли команду Японии со счетом 3:2.
Праздник посетили около 100 тыс. гостей.
На встрече спикеры пояснили агрызским предпринимателям, как получить микрозайм, рассказали о поручительстве гарантийного фонда при оформлении кредита.
Животное перевели в конно-спортивную школу, где оно не будет мешать людям.
19 июня в день матча России и Египта фан-зону в Казани посетили более 56 тысяч человек.
Ребята, которым недоступны олимпийские виды спорта, могут заняться национальной борьбой, уверен Халил Шайхутдинов.
В программе фестиваля значатся концертная программа на большой сцене, работа национальных подворий, где будут представлены предметы быта и кухня.
02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области