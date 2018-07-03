Ученые раскрыли тайну строительства Стоунхенджа

Древние строители доставляли камни до британского Уилшира сначала на животных, а затем по реке.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Британские ученые из Музея Уэльса и Лейстерского университета объяснили происхождение камней знаменитой мегалитической постройки Стоунхендж в Уилшире, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Antiquity.

Эксперты пересмотрели теорию геолога Герберта Томаса о том, что камни для строительства доставляли с гор Пресели. Томас считал, что их переправили на лодке вдоль побережья.

Ученые повторно рассмотрели эту версию и проанализировали образцы, собранные еще в 1906 году. В результате специалисты пришли к выводу, что сначала камни спускали к реке Монноу на животных, а после переправляли через реку Северн или спускали вниз к Эйвону.