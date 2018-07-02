СМИ узнали о созданном в Китае «лазерном АК-47»

Лазерное ружье ZKZM-500 может вызывать обугливание кожи и поджигать одежду.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Сианьский институт оптики и точной механики при Китайской академии наук рассказал о создании лазерного ружья ZKZM-500, которое уже прозвали «лазерным АК-47». Об этом сообщает N+1 со ссылкой на South China Morning Post.

По словам разработчиков, излучение лазерного ружья приводит к быстрому обугливанию поверхностного слоя кожи, а также может поджигать одежду противника. Кроме того, его можно использовать для поражения топливных баков автомобилей с последующим поджогом горючего.

Масса ружья не превышает 3 км, дальность стрельбы составляет 800 м. Мощности аккумулятора хватает на более чем тысячу выстрелов, при этом его можно заряжать. Сам выстрел же невозможно заметить без специального оборудования, замечает РИА Новости.

Стоимость ZKZM-500 будет равняться примерно 15 тыс. долларов. В скором времени должно начаться серийное производство этого нелетального оружия, которое, как предполагается, поступит на вооружение контртеррористических подразделений.