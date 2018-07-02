Автомобиль взорвался рядом с колонной НАТО на востоке Афганистана

Рекомендуем
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В афганской провинции Логар боевики подорвали заминированный автомобиль рядом с колонной сил НАТО. Об этом сообщает агентство TOLOnews.
По словам представителя 203-го армейского корпуса «Тандер» («Гром») Вооруженных сил Афганистана, в результате террористической атаки погибла женщина и еще четыре мирных жителя, включая ребенка, получили ранения.
Военнослужащие же НАТО, которые и были целью нападения, не пострадали в результате взрыва.
Следующая новость
Скамья имеет форму сердца и выкрашена в красный цвет.
На сегодняшний день в Нефтеграде проживают более 63 тысяч молодых горожан.
За почетное звание в этом году боролись шесть девушек.
Библиотекарь познакомила ребят с историей мороженого, рассказала, из чего его готовят, какие виды бывают и как этот продукт производят.
Бельгийцы в одной восьмой финала обыграли команду Японии со счетом 3:2.
Праздник посетили около 100 тыс. гостей.
На встрече спикеры пояснили агрызским предпринимателям, как получить микрозайм, рассказали о поручительстве гарантийного фонда при оформлении кредита.
Животное перевели в конно-спортивную школу, где оно не будет мешать людям.
19 июня в день матча России и Египта фан-зону в Казани посетили более 56 тысяч человек.
Ребята, которым недоступны олимпийские виды спорта, могут заняться национальной борьбой, уверен Халил Шайхутдинов.
В программе фестиваля значатся концертная программа на большой сцене, работа национальных подворий, где будут представлены предметы быта и кухня.
Свой ВИЧ-статус узнали 22 человека.
Халил Шайхутдинов уверен, что ГТО нужно «сделать интересным для всех слоев населения».
На реконструкцию клуба было выделено 4 млн рублей из республиканского бюджета, еще 400 тыс. рублей направили на покупку мебели и оборудования.
Kiehl’s выпустила девять бестселлеров в упаковке с рисунком, отражающим особенности восьми городов России, где существуют их бутики и корнеры.
02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области