Автомобиль взорвался рядом с колонной НАТО на востоке Афганистана

Военные не пострадали, однако один мирный житель погиб и еще четверо были ранены.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В афганской провинции Логар боевики подорвали заминированный автомобиль рядом с колонной сил НАТО. Об этом сообщает агентство TOLOnews.

По словам представителя 203-го армейского корпуса «Тандер» («Гром») Вооруженных сил Афганистана, в результате террористической атаки погибла женщина и еще четыре мирных жителя, включая ребенка, получили ранения.

Военнослужащие же НАТО, которые и были целью нападения, не пострадали в результате взрыва.