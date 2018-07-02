Бельгия стала соперником Бразилии по четвертьфиналу ЧМ-2018 в Казани

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Бельгии стала соперником команды Бразилии по четвертьфиналу чемпионата мира по футболу, который пройдет в Казани 6 июля.
Бельгийцы в матче одной восьмой финала в Ростове-на-Дону в упорнейшей борьбе обыграли сборную Японии со счетом 3:2. Первый тайм команды провели без забитых мячей. Во втором же сначала у сборной Японии отличились Гэнки Харагути и Такаси Инуи, а затем в составе бельгийцев забили Ян Вертонген и Маруан Феллаини. Решающий мяч в компенсированное время в ворота японцев забил Насер Шадли.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани пройдет 6 июля, он станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии, встреча состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21.00 по Москве.
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