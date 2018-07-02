Актриса прославилась игрой в спектаклях «Баронесса Лили», «Бабий бунт», «Женихи», «Свадьба в Малиновке», «Белый. Петербург» и других.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Заслуженная артистка России Ольга Лозовая будет похоронена на Смоленском кладбище в Петербурге, сообщает «5 канал».



Точное место и время прощания будут названы дополнительно.

О смерти актрисы Театра музыкальной комедии стало известно сегодня, 2 июля. Артистка скончалась в возрасте 46 лет после продолжительной болезни.



Актриса прославилась игрой в спектаклях «Баронесса Лили», «Бабий бунт», «Женихи», «Свадьба в Малиновке», «Белый. Петербург» и других.