(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Заслуженная артистка России Ольга Лозовая будет похоронена на Смоленском кладбище в Петербурге, сообщает «5 канал».
Точное место и время прощания будут названы дополнительно.
О смерти актрисы Театра музыкальной комедии стало известно сегодня, 2 июля. Артистка скончалась в возрасте 46 лет после продолжительной болезни.
Актриса прославилась игрой в спектаклях «Баронесса Лили», «Бабий бунт», «Женихи», «Свадьба в Малиновке», «Белый. Петербург» и других.
Библиотекарь познакомила ребят с историей мороженого, рассказала, из чего его готовят, какие виды бывают и как этот продукт производят.
Бельгийцы в одной восьмой финала обыграли команду Японии со счетом 3:2.
Праздник посетили около 100 тыс. гостей.
На встрече спикеры пояснили агрызским предпринимателям, как получить микрозайм, рассказали о поручительстве гарантийного фонда при оформлении кредита.
Животное перевели в конно-спортивную школу, где оно не будет мешать людям.
19 июня в день матча России и Египта фан-зону в Казани посетили более 56 тысяч человек.
Ребята, которым недоступны олимпийские виды спорта, могут заняться национальной борьбой, уверен Халил Шайхутдинов.
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Халил Шайхутдинов уверен, что ГТО нужно «сделать интересным для всех слоев населения».
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С начала 2018 года в социальную защиту за новой выплатой обратились около 900 женщин.
02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области