В Альметьевске кричащего по ночам осла убрали из зоопарка

Животное перевели в конно-спортивную школу, где оно не будет мешать людям.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Власти Альметьевска сумели разрешить ситуацию с кричащим по ночам ослом из местного зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.

Жительница города 1 июля направила обращение в систему «Народный контроль». Она пожаловалась на то, животное «всю ночь издает сильные звуки, из-за чего не спит весь дом». Заявка была переадресована в исполнительный комитет района.

Сейчас осел из зоопарка, расположенного в парке культуры и отдыха имени 60-летия нефти Татарстана, переведен в конно-спортивную школу.

В сообщении отмечается, что животному будет обеспечен должный уход и оно не будет создавать новых неудобств местным жителям.